AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 116,49 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 116,49 USD ab. Die Abwärtsbewegung der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging bis auf 116,30 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 118,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.583.244 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 227,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 48,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 114,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 177,50 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,80 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,82 Mrd. USD ausgewiesen.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 04.02.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,31 USD je Aktie belaufen.

