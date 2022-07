AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Nachmittag seitwärts

Aktien in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie um 14.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel bei 77,11 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 78,64 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 76,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 77,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 51.627 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (144,32 EUR) erklomm das Papier am 30.11.2021. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 46,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.07.2022 bei 69,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 11,27 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 149,25 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.05.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,13 USD, nach 0,52 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 70,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.445,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.887,00 USD ausgewiesen.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 02.08.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von AMD (Advanced Micro Devices) rechnen Experten am 25.07.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 4,31 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

