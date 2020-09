AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aktuell: AMD (Advanced Micro Devices) zieht an

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 66,08 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sogar auf 66,33 EUR Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,41 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 39.517 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,45 EUR) erklomm das Papier am 02.09.2020. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2019 auf bis zu 25,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,65 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

AMD (AdvcancedMicroDevices) ist ein weltweiter Anbieter integrierter Schaltkreise für PCs und Computernetzwerke. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung von Mikroprozessoren, Flash-Speicher sowie von Schaltkreisen für Kommunikations- und Netzwerkanwendungen. Von AMD entwickelte Grafikkarten werden in Spielekonsolen ebenso verbaut wie in PCs. Der Unternehmensbereich für Computerprodukte, der für die Herstellung und für den Vertrieb von Mikroprozessoren zuständig ist, ist die Haupteinnahmequelle von AMD. Ein Produkt- und Entwicklungsfokus liegt im Bereich Cloud Computing sowie in virtualisierten Arbeitsumgebungen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com