AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 167,46 USD ab.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 167,46 USD ab. Bei 166,93 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 167,58 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.050.577 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (227,29 USD) erklomm das Papier am 09.03.2024. 35,73 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,12 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 79,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 177,50 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 USD gegenüber 0,02 USD im Vorjahresquartal. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,84 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 29.10.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,42 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

