AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt ging es für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 180,69 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 180,69 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 180,12 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 184,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.615.326 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 227,29 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 25,79 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 93,12 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 48,46 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 172,50 USD.

Am 30.04.2024 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,09 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,47 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,35 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

