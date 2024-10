AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) behauptet sich am Mittwochnachmittag

So entwickelt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 156,57 USD zeigte sich die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel bei 156,57 USD. Bei 158,28 USD erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 156,17 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 158,28 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.024.363 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 227,29 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 45,17 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,12 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 40,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 177,50 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 0,02 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,84 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 5,36 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 29.10.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 3,42 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

