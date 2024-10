AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) macht am Freitagnachmittag Boden gut

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 156,74 USD zu. Im Tageshoch stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 158,01 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 157,41 USD. Bisher wurden heute 1.392.827 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Am 09.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 227,29 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 31,04 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,12 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 40,59 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 177,50 USD.

Am 30.07.2024 äußerte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,02 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,84 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2024 3,42 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

