AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Im NASDAQ-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 104,09 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie kletterte in der Spitze bis auf 104,62 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 104,43 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.618.473 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 187,65 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 44,53 Prozent niedriger. Am 12.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 94,75 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 160,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,66 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 4,68 USD im Jahr 2025 aus.

