AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 103,99 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,6 Prozent auf 103,99 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 105,43 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 102,00 USD. Zuletzt wechselten 2.951.133 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 187,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 80,07 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 76,49 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 150,00 USD.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,08 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,44 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 4,16 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

AMD-Aktie legt zu: AMD überzeugt mit Gewinn- und Umsatzsprung

S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor einem Jahr angefallen

Ausblick: AMD stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor