AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag nahezu unverändert

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 156,35 USD.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 156,35 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 157,79 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 155,71 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 156,05 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.096.980 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 227,29 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Bei 93,12 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 40,44 Prozent Luft nach unten.

AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 177,50 USD.

Am 30.07.2024 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,84 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,43 USD je Aktie.

