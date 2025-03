AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,0 Prozent auf 111,33 USD nach.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,0 Prozent auf 111,33 USD ab. In der Spitze fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 110,91 USD. Bei 114,15 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2.729.420 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Am 11.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 187,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. 68,19 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.03.2025 bei 94,75 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 14,89 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 160,00 USD.

Am 04.02.2025 äußerte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,66 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,17 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,68 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

