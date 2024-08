AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagnachmittag ins Plus

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Im NASDAQ-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 150,64 USD. Kurzfristig markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 151,68 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 150,09 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.128.750 Stück gehandelt.

Bei 227,29 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Bei 93,12 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 38,18 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 177,50 USD.

Am 30.07.2024 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 USD. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,84 Mrd. USD – ein Plus von 8,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 5,36 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 3,42 USD im Jahr 2024 aus.

