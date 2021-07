AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aktuell: Anleger greifen bei AMD (Advanced Micro Devices) zu

Zuletzt stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 77,60 EUR. Kurzfristig markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 77,86 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 77,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.090 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 81,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2021 erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 57,27 EUR am 29.07.2020.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,70 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

AMD (AdvcancedMicroDevices) ist ein weltweiter Anbieter integrierter Schaltkreise für PCs und Computernetzwerke. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung von Mikroprozessoren, Flash-Speicher sowie von Schaltkreisen für Kommunikations- und Netzwerkanwendungen. Von AMD entwickelte Grafikkarten werden in Spielekonsolen ebenso verbaut wie in PCs. Der Unternehmensbereich für Computerprodukte, der für die Herstellung und für den Vertrieb von Mikroprozessoren zuständig ist, ist die Haupteinnahmequelle von AMD. Ein Produkt- und Entwicklungsfokus liegt im Bereich Cloud Computing sowie in virtualisierten Arbeitsumgebungen.

