AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere um 16:22 Uhr 4,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sogar auf 86,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 61.973 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 144,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.11.2021 erreicht. Gewinne von 40,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,46 EUR. Dieser Wert wurde am 20.05.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 43,81 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 149,25 USD.

Am 01.02.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,52 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.826,00 USD – ein Plus von 40,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 3.445,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.05.2022 vorlegen. Am 02.05.2023 wird AMD (Advanced Micro Devices) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,69 USD fest.

