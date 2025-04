AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Aktie im Blick

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 96,40 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 96,40 USD. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 96,79 USD zu. Bei 95,34 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,81 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 619.025 Stück.

Bei einem Wert von 187,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 94,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,49 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 26,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 150,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.02.2025. In Sachen EPS wurden 0,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,41 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) 7,66 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 06.05.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 05.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,43 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

