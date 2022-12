AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittag im Minusbereich

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 60,43 EUR. Das Tagestief markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 59,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,59 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 4.221 Stück.

Am 04.01.2022 markierte das Papier bei 135,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 55,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 56,50 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 134,40 USD aus.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 01.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.565,00 USD umgesetzt, gegenüber 4.313,00 USD im Vorjahreszeitraum.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 3,51 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

