AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 122,96 USD zu.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 122,96 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 123,54 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 122,91 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 813.589 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2024 bei 227,29 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 84,85 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 117,92 USD. Dieser Wert wurde am 21.12.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 4,10 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 177,50 USD.

Am 29.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,82 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,80 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.02.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,32 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.

