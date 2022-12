American Lithium Aktie News: Anleger decken sich am Mittag mit American Lithium ein

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 10,0 Prozent auf 2,22 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die American Lithium-Aktie bei 2,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,06 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 362.749 American Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.12.2021 markierte das Papier bei 3,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,50 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.07.2022 bei 1,18 EUR. Der derzeitige Kurs der American Lithium-Aktie liegt somit 88,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

American Lithium veröffentlichte am 01.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Die American Lithium-Bilanz für Q3 2023 wird am 01.02.2023 erwartet.

