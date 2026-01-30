DAX24.502 -0,2%Est505.921 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8700 -0,9%Nas23.462 -0,9%Bitcoin64.772 -0,2%Euro1,1858 +0,1%Öl66,21 -6,4%Gold4.647 -4,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 BYD A0M4W9 Allianz 840400 adidas A1EWWW CSG Group A420X0 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX reduziert Verluste -- Asiens Börsen tiefrot -- US-Regierung Teil-Shutdown -- Disney vor Chefwechsel? -- Öl, Gold, Silber und Kryptowährungen auf Talfahrt -- Aurubis, Airbus, BVB im Fokus
Top News
Das Comeback Europas: Nutze die Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi! Das Comeback Europas: Nutze die Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Fresenius SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt Fresenius SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!