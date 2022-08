SAP-Aktie stabil: SAP schlägt SAP Litmos los

Eine entsprechende bindende Vereinbarung habe Francisco Partners mit der US-Tochter SAP America Inc. unterzeichnet, wie SAP mitteilte. Litmos sei Marktführer auf dem Markt für Lernmanagementsysteme.

Der Abschluss der Transaktion werde für das vierte Quartal 2022 erwartet. Zu den finanziellen Details der Transaktion wurde laut Mitteilung zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. Das derzeitige Führungsteam von Litmos soll in ähnlicher Funktion im neuen eigenständigen Unternehmen weiterarbeiten.

"Als Ergebnis der laufenden unternehmensweiten Portfolio-Prüfung bei SAP haben wir festgestellt, dass sich die Angebote und Funktionen von SAP SuccessFactors Learning und Litmos überschneiden", sagte Meg Bear, President und Chief Product Officer, SAP SuccessFactors. "Wir sind davon überzeugt, dass die beste Möglichkeit für Litmos, Wachstum und Innovation für seine Kunden, Mitarbeiter und sein Geschäft zu bieten, darin besteht, als eigenständiges Unternehmen zu agieren."

Nachdem die SAP-Aktie am Mittwoch im nachbörslichen Tradegate-Handel noch zeitweise 1,1 Prozent auf 91,46 Euro verlor, zeigt sie sich im XETRA-Handel am Donnerstag mit plus 0,05 Prozent bei 91,33 Euro wenig bewegt.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com