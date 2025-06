ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Continental auf 'Market-Perform' - Ziel 64 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Harry Martin beschäftigte sich in seiner am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung mit wachsendem Konkurrenzdruck für europäische Reifenhersteller aus Japan und Südkorea. Diese verfügten über hohe Marketing-Budgets. Eine Bedrohung sieht er vor allem in den Herstellern Kumho und Nexen. Für Continental seien Asiaten vielleicht ein interessantes Übernahmeziel, sobald das Autozuliefergeschäft abgespalten ist. Als reiner Reifenhersteller könnte ein Zukauf eine Maßnahme werden, um dort zu wachsen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2025 / 14:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2025 / 04:00 / UTC

