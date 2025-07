Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 76,94 EUR.

Das Papier von Continental konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 76,94 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 77,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.736 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,68 EUR an. Gewinne von 2,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 33,69 Prozent wieder erreichen.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,49 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 81,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 23.04.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 49,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,79 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,91 Mrd. EUR.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 9,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Analyse: So bewertet DZ BANK die Continental-Aktie

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel hätte eine Investition in Continental von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor einem Jahr abgeworfen