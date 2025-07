Continental Aktie News: Continental am Mittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 76,34 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 76,34 EUR nach oben. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 77,20 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 107.238 Continental-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,68 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 3,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Mit Abgaben von 33,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,49 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 81,13 EUR.

Continental gewährte am 23.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,91 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 49,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 9,79 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2026 9,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Analyse: So bewertet DZ BANK die Continental-Aktie

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel hätte eine Investition in Continental von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor einem Jahr abgeworfen