ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt T-Mobile US auf 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US (TMUS) auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Die Frage, wann die Mobilfunknetzkapazitäten erschöpft sein werden, stelle sich immer wieder, seit die Zahl der Abonnenten mit festem WLAN-Zugang bei TMUS und Verizon im Jahr 2022 sprunghaft gestiegen sei, schrieb Analyst Laurent Yoon in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Die derzeitige Entwicklung der Netzauslastung in den USA deute zweifelsohne darauf hin, dass der Branche in den kommenden Jahren weitere Frequenzversteigerungsrunden bevorstehen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2025 / 02:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2025 / 04:05 / UTC

