ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser belässt Cannabis-Aktie Synbiotic auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Synbiotic auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die von der neuen Regierungskoalition geplante kontrollierte Abgabe von Cannabis sei ein wichtiger Meilenstein für den deutschen Cannabinoid-Markt, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit "explosivem Wachstum" in den kommenden Jahren. Studien sähen ein Potenzial von Steuereinnahmen von bis zu 4,7 Milliarden Euro, der Schaffung von 27 000 neuen Jobs und der Ersparnis im Justizsystem von 1,3 Milliarden Euro./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2021 / 08:17 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2021 / 08:17 / MEZ

