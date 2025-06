ANALYSE-FLASH: RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 185 Euro

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus (Airbus SE) vor der ab 15. Juni startenden jährlichen Pariser Luft- und Raumfahrtmesse auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Diese Messe habe seit 2015 etwas mehr als ein Drittel der jährlichen Bestellungen sowohl für Airbus als auch für Boeing ausgemacht, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Die Stimmung rund um die Airshow und die Branche basiere daher oft auf der Auftragslage. Der Fokus liege derzeit allerdings auf der Lieferkette und deren Fähigkeit, die erwarteten kommerziellen Produktionsraten und Auslieferungen im Zeitraum bis 2028 zu unterstützen. Herbert rechnet jedoch nicht mit Neuigkeiten, die den optimistischen Branchenausblick negativ beeinflussen dürften./ck/tav

