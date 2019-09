Jim Cramer: Netflix ist wie eine offene Wunde für den Markt

• Netflix-Aktienkurs eingebrochen• Jim Cramer würde verkaufen• Zahlreiche Analysten senken Daumen für Netflix-Aktie

Lange gehörte Netflix zu den High-Flyern am US-Aktienmarkt, denn das Streaming-Geschäft verlief sehr gut. Doch nun wollen auch andere Unternehmen ein Stück vom Kuchen abhaben und machen dem Branchen-Primus Konkurrenz. Während bisher Amazon der Hauptkonkurrent war, drängen nun auch Apple, Disney und weitere Anbieter in den Streaming-Markt.

Dies hat zur Folge, dass zum einen der Preiskampf härter wird, während andererseits das Angebot an Eigenproduktionen ausgebaut werden muss, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Vor diesem Hintergrund ist der Netflix-Aktienkurs seit Anfang April um rund 30 Prozent eingebrochen.

Jim Cramer rät zum Verkauf der Netflix-Aktie

Angesichts dieser Entwicklung macht sich neben zahlreichen anderen Analysten auch Jim Cramer Sorgen um die Zukunft von Netflix: "Um mit der Konkurrenz Schritt zu halten, glauben sie, mehr Geld ausgeben zu müssen", erklärte der Börsenexperte in der Business-Show "Squawk on the Street" des US-Senders CNBC. Doch dieses Denken sieht er mit Skepsis: "Ich denke oft, Nein, sie müssen bei den Ausgaben ein bisschen cleverer sein."

Sorgen macht sich Cramer auch um die Nutzerzahlen, die er als wesentliche Einflussgröße für die Branche sieht. Hier hatte Netflix zuletzt einige Enttäuschungen für die Anleger parat: So wurde im zweiten Quartal im internationalen Geschäft das Ziel für die Neukundenzahl deutlich verfehlt. Und im vergangenen Monat war die Zahl der US-Kunden sogar rückläufig.

Inzwischen sei Netflix sogar "die offene Wunde für den Markt", kommentiert Cramer. Deshalb würde er Netflix-Aktien verkaufen, wenn er welche besäße.

Weitere Analysten pessimistisch für Netflix

Mit seinen Befürchtungen steht Cramer nicht allein da. Einige Analysten scheinen sogar kurz vor einer Panik zu sein.

Wie CNBC berichtet, hat beispielsweise die Pivotal Research Group ihr Netflix-Kursziel um fast ein Drittel von 515 auf nun nur noch 350 Dollar gesenkt. Pivotal Research-Analyst Jeffrey Wlodarczak verwies zur Begründung auf gestiegene Kosten, um Content zu lizenzieren, auf ein aggressives Auftreten neuer Konkurrenten sowie auf Sorgen hinsichtlich einer enttäuschenden Entwicklung der Abonnentenzahlen. Infolge dessen hält er es auch für möglich, dass der Streaming-Konzern auch auf der Ergebnisseite des dritten Quartals enttäuscht.

Noch pessimistischer zeigten sich die Experten von Bernstein. Sie schätzten, dass die Netflix-Aktie bei diesem Einbruch sogar bis auf 230 Dollar fallen könnten.

Auch Andy Hargreaves, Analyst bei KeyBanc Capital Markets, ist aufgrund der wachsenden Konkurrenz besorgt. Die Voraussetzungen für die Q3-Bilanzzahlen seien daher nicht ideal, hieß es in einer seiner Mitteilungen: So würden schlechte Ergebnisse oder ein schwacher Ausblick Sorgen um die langfristigen Wachstums-Chancen von Netflix nähren - mit wahrscheinlich negativen Folgen für den Aktienkurs. Selbst wenn die Q3-Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen ausfallen sollten, könne dies zwar womöglich eine moderate Erleichterungs-Rally auslösen, dürfte aber die Sorgen wegen der Konkurrenz nicht ausräumen, da die neuen Anbieter nicht vor dem Schlussquartal auf den Markt kommen. Nur ein außerordentlich gutes Abschneiden im dritten Quartal dürfte wahrscheinlich der Netflix-Aktie signifikant zu Gute kommen, meint Hargreaves. Doch für dieses Szenario sieht er wenig Anhaltspunkte.

