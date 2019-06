Gamestop-Aktie kann nach Einbruch von 35 Prozent leichte Erholungstendenzen zeigen

Um 35,55 Prozent brachen die Gamestop -Aktien am Mittwoch an der US-Börse ein. Mit einem Absturz bis auf 5,04 US-Dollar markierte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 16 Jahren. Am Donnerstag standen die Papiere zeitweise 2,38 Prozent tiefer bei 4,92 US-Dollar, schafften es am Ende aber doch leicht ins Plus und schlossen 1,39 Prozent fester bei 5,11 US-Dollar.

Schwache Zahlen und keine Dividende

Anleger zogen dabei die Konsequenz aus einer überaus schwachen Quartalsbilanz des Videospielehändlers. Die Erlöse sackten im abgeschlossenen Geschäftsquartal um 13,3 Prozent auf 1,55 Milliarden Dollar ab. Auch unter dem Strich blieb deutlich weniger übrig: Der Gewinn brach von 28,2 auf 6,8 Millionen US-Dollar ein.

Die schwachen Zahlen waren des Ergebnis einer Änderung der Marktnachfrage. Gamer wenden sich zunehmend Videospielen-Streaming-Diensten zu, statt die Games direkt im Laden zu erwerben. Große Anbieter wie Sony und Nintendo vertreiben viele Spiele jetzt als Download über ihre eigenen Plattformen, der stationäre Einzelhandel wird in diesem Fall umgangen.

Gamestop reagierte mit einer Aussetzung der Dividende auf die schwache Geschäftsentwicklung. Statt einen Teil der Überschüsse an die Anteilseigner auszuschütten, will das Unternehmen das Geld in die Reduzierung der Verschuldung stecken und versuchen, die Ertragskraft zu verbessern.

Gamestop-Aktie: Analysten reagieren eindeutig

Nicht nur Anleger reagierten geschockt auf die Finanzergebnisse von Gamestop, auch Analysten zeigten sich wenig optimistisch für die weitere Geschäftsentwicklung. Reihenweise senkten sie ihre Kursziele für die Gamestop-Aktie.

Benchmark-Analyst Mike Hickey traut der Gamestop-Aktie nun nur noch ein Kursziel von 5 US-Dollar zu - das bisherige Kursziel hatte bei 9 US-Dollar gelegen. Das Management-Team habe sich bislang nicht gerade einfallsreich gezeigt und habe keine klare Vorstellung über eine mögliche Transformierung des Geschäftsmodells, so der Experte am Mittwoch.

Auch seine Kollegin Stephanie Wissink von Jefferies sieht das Unternehmen zunehmend vor schwierigen Zeiten: Gamestop werde es schwer haben, den nächsten Zyklus abzuwarten, so die Analystin, die die Aktie mit "Halten" einstuft, das Kursziel aber von 12 auf 8 US-Dollar eindampft hat.

Und auch Anthony Chukumba von Loop Capital hat wenig Positives über das Unternehmen zu berichten: Der Wegfall der vierteljährlichen Dividende sei "ein besorgniserregendes Signal", dass die Unternehmensführung das Vertrauen verloren hat, dass Gamestop Geld verdienen könne.



