Microsoft und Sony koopieren im Cloudgeschäft für Videospiele

Die beiden Unternehmen, die konkurrierende Spielekonsolen im Angebot haben, wollen laut Mitteilung gemeinsam Cloudlösungen entwickeln, mit denen die jeweils eigenen Spiele und sonstigen Streamingdienste unterstützt werden. Konkret soll auch der Einsatz der Cloud-Computing-Plattform Azure des US-Konzerns für die Spiele von Sony geprüft werden.

Microsoft will sein neues Gaming-Angebot dieses Jahr öffentlich testen. Sony bietet mit der PlayStation Now bereits ein Cloudbasiertes Streaming-Programm an.

Zudem kündigten die beiden Unternehmen an, bei Halbleitern zu kooperieren. Das soll die Entwicklung von Bildsensorlösungen und Technologien der künstlichen Intelligenz beinhalten.

NEW YORK (Dow Jones)

