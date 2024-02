Infineon-Aktie, Siltronic-Aktie & Co. ziehen an: Kurse deutscher Tech-Werte spüren NVIDIA-Rückenwind

Infineon-Aktie dreht ins Plus: Infineon beginnt mit Aktienrückkauf in Millionenhöhe

Arrow and Infineon collaborate to help eInfochips accelerate EV charger development

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

Heute im Fokus

Zoom schlägt Erwartungen. iRobot mit roten Zahlen. Siemens Energy beruft Wirtschaftsweise Grimm trotz Kritik in Aufsichtsrat. thyssenkrupp Steel-Aufsichtsratschef kündigt grundlegende Sanierung des Konzerns an. Schaeffler kündigt Errichtung eines neuen US-Werks an. Tesla-Rivale Li Auto 2023 erstmals rentabel. Iberdrola schließt Verkauf von Kraftwerken in Mexiko für 6,2 Milliarden US-Dollar ab.