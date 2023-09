Scout24-Aktie mit Plus: Jefferies hebt Ziel für Scout24 auf 72,50 Euro - 'Buy'

Analystenstimme

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Scout24 von 71,00 auf 72,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Werte in diesem Artikel

Das Papier bleibt der "Top Pick" von Analyst Giles Thorne im Bereich der Online-Anzeigenportale. In Anbetracht der Qualität des Gewinnausblicks verdiene Scout24 eine höhere Bewertung, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie.

Die Aktie von Scout24 zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,60 Prozent höher bei 63,50 Euro unverändert.

NEW YORK (dpa-AFX)