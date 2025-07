Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 114,10 EUR.

Die Scout24-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 114,10 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 113,60 EUR. Bei 116,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 43.888 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 122,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 7,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,90 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 73,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,46 EUR aus. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 109,93 EUR.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Scout24-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,28 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

Juni 2025: So schätzen Experten die Scout24-Aktie ein

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen