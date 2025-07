Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag verlustreich

So entwickelt sich Scout24

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 116,20 EUR.

Um 11:38 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 116,20 EUR ab. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 115,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 116,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.495 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 122,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,25 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.08.2024 bei 65,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 43,29 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,43 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,32 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 109,93 EUR.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,73 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

