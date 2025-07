Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 116,00 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:03 Uhr 0,6 Prozent auf 116,00 EUR. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 115,90 EUR nach. Bei 116,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 843 Scout24-Aktien gehandelt.

Bei 122,30 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 5,43 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,90 EUR. Mit einem Kursverlust von 43,19 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,32 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,43 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 109,93 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Scout24 am 07.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2025 3,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

