Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagnachmittag verlustreich

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 115,50 EUR.

Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 115,50 EUR. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 115,10 EUR. Mit einem Wert von 116,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 16.980 Scout24-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 122,30 EUR. 5,89 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 65,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 42,94 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2024 mit 1,32 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,43 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 109,93 EUR.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Scout24 am 07.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,29 EUR je Scout24-Aktie.

