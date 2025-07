Scout24 Aktie News: Scout24 verliert am Mittag

So bewegt sich Scout24

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 114,90 EUR nach.

Um 11:47 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 114,90 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 113,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 116,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.968 Scout24-Aktien.

Am 05.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 122,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 6,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.08.2024 bei 65,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 42,65 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,46 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 109,93 EUR.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,28 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

Redaktion finanzen.net

