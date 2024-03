NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren eingefahren

Heute im Fokus

Boeing vermeldet niedrigere Auslieferungen für Februar. BAT will ITC-Beteiligung schmälern. E.ON beruft Nadia Jacobi zur Finanzchefin. Deutsche Bank: Einsparungen im Blick. Alcoa übernimmt JV-Partner Alumina in Milliarden-Deal. Mercedes-Benz will sich von Autohäusern in Deutschland trennen. Xiaomi startet Auslieferung des ersten Elektroauto-Modells. Douglas will schon vor Ostern an die Börse.