EU-Behörde lässt Novavax-Impfstoff zu - Aktie vorbörslich zweistellig im Plus

Das teilte die EMA am Montag in Amsterdam mit. Nach Zustimmung der EU-Kommission wird dies der fünfte Corona-Impfstoff in der EU.

Novavax könnte möglicherweise auch einige nichtgeimpfte Menschen, die Zweifel an den Technologien der übrigen Wirkstoffe haben, doch zur Impfung bewegen. Denn das Präparat ist im Gegensatz zu den bisher zugelassenen Impfstoffen weder ein mRNA-Impfstoff - wie die Präparate von BioNTech und Moderna - noch ein Vektor-Impfstoff wie die von AstraZeneca und Johnson & Johnson. Das Vakzin enthält winzige Partikel, die aus einer im Labor hergestellten Version des Spike-Proteins von Sars-CoV-2 bestehen.

Für die Novavax-Aktie geht es im vorbörslichen NASDAQ-Handel 10,44 Prozent hoch auf 240 US-Dollar.

/ab/DP/jha

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com