Volkswagen-Aktie stabil: VW-Betriebsratswahl behält Gültigkeit - VW-Chef Blume ruft zu gemeinsamen Anstrengungen auf - Werk in Portugal stoppt Bänder

Anfechtungsurteil aufgehoben

Die jüngste Betriebsratswahl bei Volkswagen in Wolfsburg muss doch nicht wiederholt werden.

Das Landesarbeitsgericht in Hannover hob am Mittwoch einen Beschluss des Arbeitsgerichts Braunschweig vom vergangenen Sommer auf, der die Wahl für unwirksam erklärt hatte, wie der VW-Betriebsrat mitteilte (Az.: 13 TaBV 46/22). Beim Gericht war am Mittwochabend niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

"Wir begrüßen die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts", sagte ein Betriebsratssprecher. "Das bestärkt uns in der Überzeugung, dass die Feststellungen der ersten Instanz aus Braunschweig fehlerhaft und vorschnell erfolgt waren. Diese Kritik am Ablauf der Wahl ist nun ausgeräumt."

In der ersten Instanz hatten am 13. Juli 2022 in Braunschweig noch die Kläger gewonnen. Sie hatten moniert, dass es bei der Wahl im März 2022 ihrer Meinung nach zu Unregelmäßigkeiten gekommen war. Aus der Abstimmung war die Liste der IG Metall mit Betriebsratschefin Daniela Cavallo mit großem Abstand als Siegerin hervorgegangen.

Geklagt hatten insgesamt neun Kandidaten unterlegener Listen. Sie hatten unter anderem den Umfang der Briefwahl beanstandet. Hier sei gegen den Vorrang der Präsenz- vor der Briefwahl verstoßen worden. Auch der Umgang mit Briefwahl-Rückläufern wurde gerügt.

Der nun ergangene Beschluss des Landesarbeitsgerichts ist noch nicht rechtskräftig. Er kann noch per Rechtsbeschwerde vorm Bundesarbeitsgericht angefochten werden.

Blume ruft Volkswagen-Management zum Schulterschluss auf

Volkswagen-Chef Oliver Blume ruft das Management angesichts der Konjunkturschwäche zu gemeinsamen Anstrengungen auf, um den Autokonzern auf Kurs zu halten.

"Die kommenden Monate werden herausfordernd", sagte der Konzernchef am Donnerstag bei einer Managementkonferenz in Barcelona ein Jahr nach seinem Amtsantritt. "Schwerpunkte liegen bei den Produktanläufen, der Software, unseren Performance Programmen, der Cashflow-Arbeit und zahlreichen Aktivitäten in den Marken und Regionen", sagte er laut Auszügen aus seinem Redemanuskript, die der Nachrichtenagentur Reuters vorlagen.

Volkswagen hatte wegen der anhaltenden Engpässe in den Lieferketten seine Prognose für 2023 zuletzt etwas vorsichtiger formuliert. Der Konzern habe Schritte unternommen, um beim Mittelzufluss (Netto-Cashflow) das untere Ende der in Aussicht gestellten Spanne zwischen sechs und acht Milliarden Euro zu erreichen, hatte Finanzchef Arno Antlitz Ende Juli bei der Präsentation der Quartalszahlen gesagt. Bei den Auslieferungen geht das Management für das Gesamtjahr nun von einer Spanne zwischen neun und 9,5 Millionen Fahrzeugen aus statt der bisher erwarteten 9,5 Millionen Einheiten.

Blume hatte vor einem Jahr Herbert Diess an der Konzernspitze ersetzt, der wegen Problemen bei der Softwareentwicklung abgelöst wurde. Der 55-Jährige führt Europas größten Autokonzern seither in Personalunion mit dem Sportwagenbauer Porsche AG. Er will die Ertragskraft von Volkswagen steigern und hat dazu allen Marken eigene Renditevorgaben gemacht. "Wir führen unsere Marken mit klaren, messbaren Zielen", sagte Blume vor den Managern und fügte hinzu: "Unternehmertum in allen Organisationen ist unser zentraler Anspruch. Jeder leistet einen Beitrag zum gemeinsamen Erfolg des Konzerns." An der Konferenz in Barcelona nahmen nach Konzernangaben mehrere hundert Top-Manager teil.

VW-Werk in Portugal stoppt wegen fehlender Teile die Bänder

Eine Fabrik von Volkswagen in Portugal muss wegen Teilemangels infolge von Flutschäden bei Zulieferern aus Slowenien die Produktion für neun Wochen unterbrechen.

Im "Autoeuropa-Werk" ruhe die Fertigung von 11. September bis 12. November, teilte eine Arbeitnehmervertretung am Donnerstag mit. Die Beschäftigten seien vorübergehend bei Weiterzahlung ihrer Löhne entlassen. In dem Montagewerk nahe Lissabon wird vor allem das SUV T-Roc produziert. Im vergangenen Jahr liefen in der Fabrik mit knapp 5000 Mitarbeitenden gut 230.000 Autos vom Band.

In Slowenien wütete Anfang August Starkregen mit Überschwemmungen. Das EU-Land beheimatet viele Autozulieferer. Ein VW-Sprecher hatte am Mittwoch gesagt, ein Hersteller von Motorenteilen sei betroffen und könne VW nicht beliefern. Mit Produktionsausfällen im September sei zu rechnen.

Die VW-Vorzugsaktie notierte im XETRA-Handel letztlich 0,37 leichter bei 113,04 Euro.

/fjo/DP/he

HANNOVER (dpa-AFX)/Hamburg (Reuters)