Bilfinger-Aktie verliert: Übernahmegespräche zwischen Bilfinger und Altrag wohl gescheitert

Die Mannheimer hätten nach monatelangem Zerren ein Angebot als zu niedrig abgelehnt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. So seien die Verhandlungen bereits in der vergangenen Woche ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Gerüchte über das Interesse des Unternehmens an Bilfinger waren seit Februar ein Thema gewesen. Bloomberg zufolge war Altrad bereit, 34 Euro pro Bilfinger-Aktie zu zahlen, was das Mannheimer Unternehmen mit etwa 1,5 Milliarden Euro bewertet hätte. Das soll der Gegenseite aber zu wenig gewesen sein. Altrad hingegen sei nicht bereit gewesen, das Gebot zu verbessern, hieß es. Den namentlich nicht genannten Personen zufolge führt Bilfinger keine weiteren aktiven Gespräche.

Nach eigenen Angaben beschäftigt Bilfinger rund 30 000 Mitarbeiter weltweit und ist in Branchen wie Chemie, Energie und Pharma tätig.

Der Kurs der Bilfinger-Aktien ist am Mittwochnachmittag im XETRA-Handel daraufhin in die andere Richtung umgeschlagen. Bis dahin mit etwas mehr als zwei Prozent im Plus liegend, dämpfte eine Kreisemeldung die jüngsten Übernahmespekulationen rund um den Infrastrukturdienstleister - und sorgte so für den Dreh der Aktie in den negativen Bereich. Die Bilfinger-Aktien verloren zeitweise vier Prozent auf 29,00 Euro. Später notieren die Papiere zeitweise noch 3,31 Prozent im Minus bei 29,22 Euro am SDAX-Ende. Sie unterschritten damit die 100-Tage-Durschnittslinie, die für Charttechniker längerfristige Relevanz hat und aktuell bei 29,34 Euro verläuft.

