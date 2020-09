Lage entspannt sich wieder etwas: DAX schließt im Plus

Mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 12.629,71 Punkten startete der DAX in die Dienstagssitzung. Im weiteren Verlauf hielt sich der deutsche Leitindex auf grünem Terrain und gewann bis zur Schlussglocke 0,41 Prozent auf 12.594,39 Zähler.

Ausverkauf am Vortag

Am Vortag war das Börsenbarometer aus Furcht der Anleger vor einer neuerlichen Corona-Infektionswelle um mehr als 4 Prozent abgerutscht. Dabei hätte es fast seinen größten Tagesverlust seit Mitte März erlitten, als der Corona-Crash gerade noch am Laufen war. Der DAX war am Montag bis nahe an die 12.500 Punkte abgerutscht und hatte so seine verbliebenen Gewinne seit Anfang August wieder egalisiert.

Angeschlagener Markt

Experten hatten am Montag den Markt als angeschlagen bezeichnet, weil vor allem in Großbritannien die Angst vor einem neuen Lockdown in der Corona-Krise zunehme. Fachleute wie der Chartexperte Andreas Büchler von Index-Radar bleiben denn auch eher skeptisch: "Ein schwacher Tag macht noch keinen Bärenmarkt, doch auf der kurzfristigen Zeitebene häufen sich inzwischen die negativen Signale wieder." Zum Glück sei der DAX aus charttechnischer Sicht nach unten halbwegs gut abgesichert.

Die Experten der Landesbank Helaba schrieben: "Es scheint, als würde der September seinem Ruf als schlechter Börsenmonat doch noch gerecht." Der gestrige Rücksetzer habe auch sichtbare Spuren im Chartbild des DAX hinterlassen. Gleich reihenweise seien wichtige Unterstützungen durchbrochen worden.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag