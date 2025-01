Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 legt am Mittwochnachmittag den Rückwärtsgang ein

S&P 500-Performance im Fokus

Der S&P 500 verzeichnet am dritten Tag der Woche Verluste.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,58 Prozent tiefer bei 6.032,22 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 52,326 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,193 Prozent auf 6.055,97 Punkte an der Kurstafel, nach 6.067,70 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.017,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6.062,83 Einheiten.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 1,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bei 5.970,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.832,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2024, stand der S&P 500 bei 4.927,93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 2,79 Prozent zu Buche. Bei 6.128,18 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.773,31 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit F5 Networks (+ 10,85 Prozent auf 298,98 USD), Starbucks (+ 8,07 Prozent auf 108,51 USD), T-Mobile US (+ 6,74 Prozent auf 236,04 USD), Henry Schein (+ 5,27 Prozent auf 80,11 USD) und Walgreens Boots Alliance (+ 4,45 Prozent auf 11,38 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Danaher (-8,54 Prozent auf 226,68 USD), Moderna (-8,28 Prozent auf 41,22 USD), Packaging (-8,05 Prozent auf 219,22 USD), NVIDIA (-6,00 Prozent auf 121,25 USD) und MSCI (-5,33 Prozent auf 594,86 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 39.519.041 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,437 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). First Republic Bank-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1.200,00 Prozent gelockt.

