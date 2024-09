Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 mit Abgaben

Marktbericht

Das macht der S&P 500 am vierten Tag der Woche.

Um 20:00 Uhr sinkt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,06 Prozent auf 5.516,94 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 45,298 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,029 Prozent auf 5.518,48 Punkte an der Kurstafel, nach 5.520,07 Punkten am Vortag.

Bei 5.480,54 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 5.546,30 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 1,90 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 05.08.2024, wies der S&P 500 5.186,33 Punkte auf. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 05.06.2024, einen Stand von 5.354,03 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.09.2023, wurde der S&P 500 auf 4.496,83 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 16,32 Prozent. Bei 5.669,67 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Alaska Air Group (+ 6,95 Prozent auf 38,63 USD), MarketAxess (+ 6,43 Prozent auf 257,42 USD), Dollar Tree (+ 5,62 Prozent auf 67,13 USD), Tesla (+ 5,18 Prozent auf 230,77 USD) und American Airlines (+ 4,00 Prozent auf 11,06 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil McKesson (-9,79 Prozent auf 515,35 USD), Zimmer Biomet (-7,72 Prozent auf 105,64 USD), Copart (-7,20 Prozent auf 49,23 USD), Hewlett Packard Enterprise (-5,65 Prozent auf 17,71 USD) und Old Dominion Freight Line (-5,53 Prozent auf 184,83 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 33.225.137 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,056 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600,00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

