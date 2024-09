Vor US-Arbeitsmarktdaten: Japanischer Nikkei-Index rutscht weiter ab -- Daimler Truck-CEO Daum tritt unerwartet zurück

Auch am Donnerstag dürften die deutschen Anleger nervös bleiben, denn die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts, der das Wochenhighlight darstellt und am Freitag vorgelegt wird, rückt immer näher. Zuvor wird am heutigen Nachmittag noch der ADP-Jobbericht veröffentlicht, der einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten bieten dürfte.

Der DAX , der am Vortag bei 18.990,78 Zählern noch ein neues Allzeithoch markiert hatte, stieg mit einem deutlichen Abschlag in den Handel ein und blieb auch im Verlauf auf rotem Terrain, konnte seine Tagestiefstände aber hinter sich lassen. Letztlich notierte er 0,83 Prozent niedriger bei 18.591,85 Punkten. Der TecDAX gab zum Auftakt ebenfalls deutlich nach, auch hier dominierten im Verlauf weiter die Verkäufer. Er beendete die Sitzung 1,53 Prozent im Minus bei 3.283,48 Zählern.

Am Donnerstag wird ein zurückhaltendes Geschäft an den europäischen Börsen erwartet. Die Anleger würden sich nun immer stärker auf die bevorstehenden US-Arbeitsmarktdaten konzentrieren und andere Impulse ausblenden, sagten Händler laut Dow Jones Newswires. Über allem stehe die Frage, ob die US-Wirtschaft in eine Rezession gleite oder weiter mit einer weichen Landung gerechnet werden könne.

Der EURO STOXX 50 notierte bereits zum Start im Minus und rutschte im Verlauf tiefer in die Verlustzone. Er verabschiedete sich 1,31 Prozent schwächer bei 4.848,18 Punkten in den Feierabend.

Die Anleger an den US-Börsen präsentierten sich am Mittwoch zurückhaltend.

Der Dow Jones stand zum Hanelsschluss bei 40.974,97 Punkten um nur minimale 0,09 Prozent höher. Er hatte die Sitzung etwas tiefer eröffnet und schwankte im Handelsverlauf zwischen Gewinnen und Verlusten.

Der NASDAQ Composite schloss 0,3 Prozent schwächer bei 17.084,30 Punkten, nachdem er bereits zum Start nachgegeben und sich auch im Handelsverlauf hauptsächlich im Minus bewegt hatte.

Frank Wohlgemuth von der National-Bank verwies auf den September als eher schwieriger Börsenmonat, wie dpa-AFX berichtete. Hinzu komme, dass das Gesamtbild an den Aktienmärkten inzwischen stark von einigen wenigen Techwerten abhänge. Dazu zählt vor allem der Chipkonzern NVIDIA, dessen Aktie am Dienstag in New York mit einem Kursrutsch um fast zehn Prozent 280 Milliarden US-Dollar an Börsenwert vernichtet hatte. "Nach den markanten Zugewinnen der letzten Wochen halten wir ein 'Durchatmen' der Aktienmärkte für nicht überraschend", so Wohlgemuth.

Am Dienstag hatte außerdem noch der schlechter als erwartet ausgefallene ISM-Einkaufsmanagerindex für den Industriesektor belastet. Am Donnerstag steht dann noch der entsprechende Index für den Dienstleistungssektor auf der Agenda, bevor am Freitag der aktuelle Arbeitsmarktbericht erwartet wird.

