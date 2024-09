Neuer Rekord

BlackRock verzeichnet einen historischen Erfolg: Der Ethereum-ETF des Unternehmens knackt einen neuen Rekord in Milliardenhöhe.

• BlackRock erreicht neuen Krypto-Meilenstein

• BlackRocks Ethereum-ETF übersteigt Nettozufluss von 1 Milliarde US-Dollar

• BlackRocks Bitcoin-Fonds in den Top Fünf



BlackRock hat einen bedeutenden Meilenstein in der Kryptowelt erreicht: Der ETHA-ETF des Unternehmens, der auf der Digitalwährung Ethereum basiert, hat als erster Ethereum-ETF weltweit die Marke von einer Milliarde US-Dollar bei den Nettomittelzuflüssen überschritten, wie Daten von SoSoValue zeigen. Dieser Erfolg könnte ein Indiz für ein zunehmendes Interesse institutioneller Anleger an Kryptowährungen - und speziell an Ethereum-basierten Produkten - sein.

BlackRock dominiert

Bei BlackRocks ETHA ETF kamen bisher 1,01 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen zusammen. Aktuell wird das Unternehmen lediglich vom Mini Ether Trust (ETH) und Ethereum Trust (ETHE) von Grayscale übertroffen, wie Daten von SoSoValue aufzeigen (Stand 30. August 2024). Die Nettozuflüsse betragen dabei rund 239 Millionen US-Dollar (ETH) respektive rund 2,6 Milliarden US-Dollar (ETHE).

Ferner verraten Daten von SoSoValue, dass alle US-Bitcoin-Spot-ETFs seit deren Verfügbarkeit in Summe bis zum Ende des vergangenen Monats Nettozuflüsse von insgesamt 17,60 Milliarden US-Dollar verzeichneten, während der Bitcoin-Preis im August von 64.600 auf 59.300 US-Dollar sank. Der IBIT ETF von BlackRock hob sich dabei mit einem Nettozufluss seit Bestehen des ETF von insgesamt 20,92 Milliarden US-Dollar hervor.

Das Gesamtnettovermögen der BTC-ETFs lag Ende August bei 53,78 Milliarden US-Dollar, was 4,61 Prozent der Marktkapitalisierung des Bitcoin entsprach.

