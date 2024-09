Millairden-Volumen

HELLA hat von einem namentlich nicht genannten US-Autohersteller Großaufträge mit einem Gesamtvolumen von mehr als 2 Milliarden Euro Gesamtvolumen erhalten.

Der deutsche Autozulieferer HELLA sprach von einem wesentlichen Schritt zur Diversifizierung seiner Märkte. Die Aufträge für Fahrzeugelektronik und Lichttechnik sollen in den nächsten zwei bis vier Jahre anlaufen, die Produktion ist im Werk in Mexiko geplant, wie es in der Mitteilung des Unternehmens heißt. Zur Laufzeit der Aufträge wurden keine Angaben gemacht.

Im XETRA-Handel geht es für die HELLA-Aktie zeitweise um 0,55 Prozent abwärts auf 89,60 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)