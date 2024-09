10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX mit kleinen Verlusten erwartet

Der DAX dürfte auch am Donnerstag etwas nachgeben. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex zeitweise um 0,21 Prozent tiefer bei 18.553,60 Punkten.

2. Börsen in Fernost in Rot

Die Börsen in Asien zeigen sich am Donnerstag mehrheitlich tiefer. In Tokio verliert der Nikkei 225 gegen 7:45 Uhr unserer Zeit 1,16 Prozent auf 36.618 Punkte. Auf dem chinesischen Festland kommt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen kaum von der Stelle: Er steht bei 2.781 Punkten um nur 0,13 Prozent tiefer. In Hongkong gibt der Hang Seng derweil um 0,51 Prozent auf 17.368 Stellen nach.

3. Daimler Truck-CEO tritt per Ende September unerwartet zurück

Überraschender CEO-Wechsel bei Daimler Truck: Der langjährige CEO Martin Daum wird seinen Posten per Ende September abgeben. Wie der Lkw-Hersteller mitteilte, wird dann Karin Radström, seit Ende 2021 im Vorstand des Konzerns, den Chefposten übernehmen. Zur Nachricht

4. MSC erhält grünes Licht für Einstieg bei HHLA

Die Hamburgische Bürgerschaft hat dem umstrittenen Einstieg der weltgrößten Reederei MSC beim Hamburger Hafenlogistiker HHLA endgültig zugestimmt. Die rot-grüne Koalition setzte den Deal trotz heftiger Proteste in zweiter und letzter Lesung durch. Zur Nachricht

5. NIO gewährt Blick in die Bücher

NIO wird heute die Bilanz für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 veröffentlichen. Zu Bilanzen und Terminen der Tech-Konzerne

6. Hypoport-Aktie und SCHOTT Pharma-Aktie bald im MDAX

Der auf die Immobilienbranche ausgerichtete Finanzdienstleister Hypoport und der Gerresheimer-Konkurrent SCHOTT Pharma steigen in den MDAX der mittelgroßen Unternehmen auf. Im Leitindex DAX bleibt unterdessen alles beim Alten. In Kraft treten die Änderungen am Montag, 23. September. Zur Nachricht

7. US-Notenbank Fed: Wirtschaftstätigkeit in den USA schwächt sich leicht ab

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge zuletzt etwas schlechter entwickelt. In drei Bezirken nahm zwar die Wirtschaftstätigkeit leicht zu, heißt es im Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve. Zur Nachricht

8. KI-Firma Anthropic bringt Firmen-Abo für ChatGPT-Konkurrenten Claude auf den Markt

Der Chatbot ChatGPT bekommt mehr Konkurrenz im Geschäft mit großen Unternehmen. Die unter anderem von Amazon und Google unterstützte KI-Firma Anthropic bietet ihre Konkurrenz-Software Claude nun auch in einem Firmen-Abo an. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabilisieren sich

Die Ölpreise können sich am Donnerstag nach ihren Vortagesverlusten wieder etwas stabilisieren. Ein Barrel der Rohölsorte Brent kostet am Morgen zeitweise 72,95 US-Dollar, während WTI bei 69,44 US-Dollar gehandelt wird.

10. Euro kaum verändert

Der Euro bewegt sich am Donnerstag kaum. Er notierte zuletzt bei 1,1079 US-Dollar und kostete damit nur geringfügig mehr als am Vorabend, als er bei 1,1074 US-Dollar gehandelt wurde.