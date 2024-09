Betriebsversammlung

Was sagt "Mr. Volkswagen" Martin Winterkorn zu den Vorwürfen in der Dieselaffäre?

Für den zweiten Prozesstag im Landgericht Braunschweig ist eine längere Verteidiger-Erklärung geplant. Im Anschluss daran will sich der 77-Jährige selbst zu seiner Rolle in einem der größten deutschen Industrieskandale äußern.

Die zentralen Punkte aus der dreiteiligen Anklage der Staatsanwaltschaft sind seit dem Prozessauftakt klar. Die Strafverfolger sind überzeugt, dass Winterkorn deutlich früher über Abgasmanipulation Bescheid wusste, als er bisher angegeben hat. Spätestens seit Mai 2014 war der Angeklagte demnach über den Einsatz einer illegalen Software in den USA informiert.

Es gilt die Unschuldsvermutung

Winterkorn soll mit diesem Wissen Volkswagen-Käufer über die Beschaffenheit der Autos getäuscht haben. Zudem werfen ihm die Ankläger vor, in den entscheidenden Septembertagen 2015 den Kapitalmarkt vorsätzlich nicht rechtzeitig über Risiken durch Strafzahlungen informiert haben. 2017 soll er dann vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags uneidlich falsch dazu ausgesagt haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Mit einem betont lockeren Auftritt zum Auftakt drückte der frühere Topmanager seine Zuversicht für das Verfahren aus. Seine Verteidigung ließ er erklären, dass er die erhobenen Vorwürfe zurückweise und "nicht betrogen" und "niemanden geschädigt" habe. "Wir sind fest davon überzeugt, dass alle Vorwürfe gegen ihn widerlegt werden können", sagte sein Anwalt Felix Dörr. Er erwarte dabei nicht, dass dafür mehr als 80 Termine nötig sein werden.

Rücktritt nur wegen politischer Verantwortung

Für den Strafprozess hat das Landgericht fast 90 Termine bis September 2025 angesetzt. Die Abgasmanipulationen bei Millionen VW-Fahrzeugen waren im September 2015 durch Nachforschungen von US-Umweltbehörden und Wissenschaftlern aufgeflogen und hatten VW in die schwerste Krise der Firmengeschichte gestürzt. Winterkorn trat zurück, wollte dies aber nur als Übernahme der politischen Verantwortung verstanden wissen.

VW-Betriebsversammlung hat begonnen - Mitarbeiter protestieren

Mit scharfen Protesten der Belegschaft hat bei VW die Betriebsversammlung begonnen. Mitarbeiter begrüßten den Vorstand mit Transparenten, mit denen sie gegen die jüngsten Sparpläne protestierten. "Hände weg von der Beschäftigungssicherung", war auf einem Transparent zu lesen. Auf einem anderen wurde dem Vorstand mit Blick auf mögliche Gehaltskürzungen "Doppelmoral" vorgeworfen.

Der Betriebsrat sprach von mehr als 16.000 Teilnehmern. Mehr als 10.000 waren den Angaben zufolge in der Fabrikfalle dabei, weitere 5.000 folgten der Versammlung auf davor aufgestellten Leinwänden. Tausende in der Halle skandierten nach Angaben von Teilnehmern "Wir sind Volkswagen, ihr seid es nicht!", als die Vorstände auf der Bühne Platz nahmen. Betriebsratschefin Daniela Cavallo hatte zuvor von großer Verunsicherung in der Belegschaft gesprochen und erheblichen Widerstand gegen die Pläne des Vorstands angekündigt.

Europas größter Autobauer hatte am Montag angekündigt, angesichts der sich zuspitzenden Lage den bisher eingeschlagenen Sparkurs bei der Kernmarke VW noch einmal zu verschärfen. Auch Werkschließungen in Deutschland und betriebsbedingte Kündigungen werden nicht länger ausgeschlossen. Laut Betriebsrat verlangt VW zudem Einschnitte beim Haustarif.

Auf der nicht-öffentlichen Betriebsversammlung wollten Markenchef Thomas Schäfer und Konzernfinanzchef Arno Antlitz nun die Sparpläne erläutern. Auch Konzernchef Oliver Blume war als Teilnehmer erwartet worden. Eine weitere Betriebsversammlung ist am Nachmittag am Standort Emden geplant.

VW-Betriebsrat nennt 'rote Linien' für Sparkurs

Der VW-Betriebsrat erhöht den Widerstand gegen den jüngst verschärften Sparkurs des Konzerns. Schuld an der Krise bei Volkswagen seien nicht die Mitarbeiter, sondern die Konzernführung, sagte Betriebsratschefin Daniela Cavallo laut Redemanuskript bei der Betriebsversammlung vor mehr als 10.000 Beschäftigten im VW-Werk. Mit Blick auf das von VW jüngst verschärften Sparprogramm nannte sie klare rote Linien: Werkschließungen dürfe es nicht geben, die Job-Garantie dürfe nicht angetastet und müsse verlängert werden. Auch Einschnitte bei den Tariflöhnen lehnte sie ab

"Volkswagen krankt daran, dass der Vorstand seinen Job nicht macht", sagte Cavallo. Dafür dürfe man nun nicht die Belegschaft zur Verantwortung ziehen. Europas größter Autobauer hatte angekündigt, angesichts der sich zuspitzenden Lage den eingeschlagenen Sparkurs bei der Kernmarke VW noch einmal zu verschärfen. Auch eine Werkschließung in Deutschland und betriebsbedingte Kündigungen werden nicht länger ausgeschlossen.

Cavallo: Sparkurs ist "Bankrotterklärung" des Vorstands

"Das ist Ihre Antwort auf die Krise? Ist das alles, was Ihnen einfällt?", fragte Cavallo die mit auf dem Podium sitzenden Vorstände. "Das ist nicht nur ein Armutszeugnis. Das ist eine Bankrotterklärung." Stattdessen appellierte sie an den Vorstand, seiner Verantwortung für die VW-Standorte gerecht zu werden. Würden ganze Werke geschlossen, drohten in den betreffenden Regionen auch über VW hinaus massive Einschnitte, etwas durch wegfallende Steuereinnahmen.

Auf die Krise bei VW nur mit Einsparungen zu regieren, sei der falsche Weg, kritisiere Cavallo. Stattdessen müsse der Vorstand zunächst ein Zielbild entwickeln, wie die Kernmarke in die Zukunft geführt werden könne, forderte sie. "Und vor allem muss der Vorstand dafür sorgen, dass nachhaltig in die Auslastung der Werke investiert wird." Dafür brauche die Belegschaft Sicherheit.

"Die Flickschusterei muss enden! Klares Ziel muss es sein, die branchenweite Technologieführerschaft wieder im Hause Volkswagen zu haben", forderte Cavallo. "Alles andere ist blindes Sparen von einem Quartal zum anderen. Und das ist das Gegenteil von nachhaltiger Unternehmensführung und sorgt nur dafür, dass wir die Abwärtsspirale weiter befeuern."

VW-Finanzchef: Haben noch maximal 2 Jahre, um Ruder herumzureißen

Volkswagen will das verschärfte Sparprogramm gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern abstimmen und zusammen umsetzen. "Wenn wir Volkswagen in eine gute und sichere Zukunft führen wollen, müssen wir jetzt gemeinsam anpacken", sagte CFO Arno Antlitz bei der Betriebsversammlung am Stammsitz. "Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, die Kostenfähigkeit gerade der deutschen Standorte zu verbessern", ergänzte er laut Redetext. Die Kernmarke des Konzerns gebe seit geraumer Zeit mehr Geld aus, als sie einnehme. "Wir haben noch ein Jahr, vielleicht zwei Jahre Zeit, das Ruder herumzureißen. Aber diese Zeit müssen wir nutzen", betonte Antlitz.

Priorität habe die Steigerung der Kostensynergien und die Reduktion der Komplexität. "Wenn wir es jetzt schaffen, unsere Kosten nachhaltig zu reduzieren und in ein Modellfeuerwerk zu investieren, (...) dann werden wir es sein, die die Voraussetzungen geschaffen haben, damit auch die nächsten Generationen hier in Deutschland für Volkswagen arbeiten können", ergänzte Thomas Schäfer, CEO VW Marke, vor der Belegschaft.

Das Management hatte jüngst die seit 1994 existierende Beschäftigungssicherung aufgekündigt und Werksschließungen auch in Deutschland nicht mehr ausgeschlossen. Der Wettbewerb sei zuletzt noch intensiver geworden und das generelle Nachfrageniveau vor allem in Europa geringer als noch vor einigen Jahren, begründeten die Manager am Mittwoch. Das Management wolle "schnellstmöglich" mit der Gewerkschaft über Einschnitte sprechen - diese hat aber scharfen Widerstand angekündigt. Der Gesamtbetriebsrat unter der Vorsitzenden Daniela Cavallo fordert eine Verlängerung der Beschäftigungssicherung und kündigte einen eigenen Masterplan für die Marke an.

Minister Lies über VW: Weg in E-Mobilität ist richtig

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies hält den Fokus von Volkswagen auf Elektroautos trotz der verschärften Sparpläne für richtig. Bei Transformationen komme es immer wieder zu Dellen, sagte der SPD-Politiker der "Braunschweiger Zeitung". "Wir sind jetzt genau in einer solchen Delle - also in einer extrem schwierigen Zeit. Das ändert aber nichts daran, dass der Weg in die E-Mobilität richtig ist."

Die Alternative wäre aus Sicht des Ministers, Innovationen auszusetzen und so lange wie möglich Verbrenner zu verkaufen, wodurch man irgendwann den Anschluss verpassen werde. "Das wäre ganz sicher der falsche Weg", sagte Lies.

Lies: Es geht um Hunderttausende Jobs

Der SPD-Politiker unterstützte auch die Überlegungen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), neue Impulse für den Kauf von E-Autos zu setzen. "Wir brauchen jetzt Marktimpulse, externe Anreize, die auch Absatz generieren", sagte Lies. Zuletzt waren die Neuzulassungen von E-Autos in Deutschland nach dem Stopp der staatlichen Förderung eingebrochen.

Mit Blick auf die Bedeutung von VW für Niedersachsen und Deutschland sagte der Landespolitiker, diese könne nicht hoch genug angesetzt werden: "Volkswagen ist Niedersachsens größter Industriearbeitgeber. Und es geht um Hunderttausende von direkten und indirekten Beschäftigungsverhältnissen in ganz Deutschland, es geht aber auch um die Frage von Innovation und Zukunftsfähigkeit."

Niedersachsen will VW-Standorte sichern

Sein Ziel als Wirtschaftsminister sei es, dass die Standorte in Niedersachsen nicht nur erhalten bleiben, sondern entwickelt werden. "Mein Ziel ist nachhaltige Beschäftigung sowohl bei Volkswagen als auch in der Zulieferindustrie. Mein Ziel ist es, dass Automobilindustrie das Herz der Industrie in Niedersachsen bleibt", sagte er. Mit Wolfsburg, Hannover, Braunschweig, Emden, Salzgitter und Osnabrück hat VW sechs Standorte in Niedersachsen.

Das Unternehmen hatte am Montag mitgeteilt, eine Werkschließung in Deutschland und betriebsbedingte Kündigungen nicht länger auszuschließen. Neue Details zu den Sparplänen nannte VW bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg nicht.

Die VW-Aktie rutscht im XETRA-Handel zeitweise 0,87 Prozent auf 95,38 Euro ab.

BRAUNSCHWEIG/WOLFSBURG (dpa-AFX/Dow Jones)