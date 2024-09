BMW-Analyse: So bewertet UBS AG die BMW-Aktie

Aktie bewertet

UBS AG hat die BMW-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW auf "Neutral" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Es bleibe abzuwarten, ob die für Elektroautos geplanten Steueranreize in Deutschland hauptsächlich für Firmenwagen gelten werden oder für alle Käufer, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach den jüngsten Aussagen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Interessant ist ihm zufolge auch, ob Deutschland beginnen werde, zwischen in der EU hergestellten Elektrofahrzeugen zu unterscheiden, so wie es Frankreich und Italien tun. Er hält das aber für unwahrscheinlich.

Aktienauswertung: Die BMW-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die BMW-Aktie musste um 16:12 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 80,72 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 16,45 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 370.335 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2024 sank die Aktie um 14,9 Prozent. BMW dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren.

