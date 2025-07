BMW Aktie News: BMW am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von BMW gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 82,90 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 82,90 EUR. Bei 82,74 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,34 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 44.609 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2024 bei 91,56 EUR. Mit einem Zuwachs von 10,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 24,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,94 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 88,86 EUR aus.

Am 07.05.2025 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von BMW wird am 31.07.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,62 EUR je BMW-Aktie.

